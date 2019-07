Ieri un 31enne macedone è stato arrestato dagli operatori della Squadra Volante della Polizia di Trieste perché a suo carico pendeva un mandato di cattura internazionale per il reato di lesioni.

Il giovane era ospite di un B&B in centro città, ma la sua registrazione nella struttura aveva fatto scattare l’Alert Alloggiati della Sala Operativa della Questura, che ha inviato immediatamente la pattuglia per eseguire l’arresto; già avviate le procedure per la sua estradizione.