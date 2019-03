Palmanova, colpo sventato alla Carrozzeria Sandrin

Furto sventato nella tarda serata da una guardia giurata dell’Italpol. L’episodio è avvenuto poco prima delle 22 alla Carrozzeria Sandrin di via Primo Maggio a Palmanova.

L’agente, una volta giunto sul posto, ha notato che una porta era stata forzata ma il danno maggiore è stato rilevato nell’impianto di allarme che è stato completamente neutralizzato dopo essere stato colpito più volte.

L’obiettivo dei malviventi era quello di rubare una potente auto Subaru che si trovava esposta nel salone interno. In quei momenti il sopraggiungere della vigilanza privata e del titolare dell’autosalone ha messo in fuga in malviventi. Indagano i carabinieri.