Panda fuori strada: tre feriti a San Canzian

Perde il controllo della Fiat Panda e finisce nel campo lungo la provinciale 19 a San Canzian d'Isonzo. Nell'incidente, accaduto intorno alle 8.30, non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Tre le persone ferite, due in maniera non grave, portate in ambulanza all'ospedale di Monfalcone, e una invece molto seriamente, trasportata in elicottero all'ospedale di Cattinara.

Alla guida della Panda una donna di Grado di 51 anni, cittadina di origini straniere che vive in Friuli da circa 15 anni. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco di Monfalcone.