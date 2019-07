Parchi cittadini passati al setaccio a Pordenone

Proseguono le attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree cittadine ed in particolare a favore delle zone verdi e dei parchi. In queste ore la Questura di Pordenone sta conducendo una specifica attività di controllo nei parchi cittadini, operazione che vede impegnate pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, unità della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione della Questura, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova, unità specializzata cinofila della Polizia di Stato provenienti dalla Questura di Padova, operatori del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ed unità operative della Polizia Locale di Pordenone.



L’attività si innesta in una intensificazione dei dispostivi di sicurezza e vigilanza sul territorio per ottimizzare una migliore e serena fruizione da parte di cittadini e famiglie, stanti anche recenti segnalazioni di situazioni di non decoro posti in essere da alcuni frequentatori dei parchi, che hanno, quindi, con il coordinamento del il Sig. Prefetto di Pordenone dato maggior impulso alle suddette attività con il coinvolgimento a vario titolo di tutte le Forze di Polizia.