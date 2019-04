Pasqua, viaggi tranquilli grazie alla Polfer

Viaggi in treno più sicuri durante il periodo pasquale, grazie ai controlli che hanno visto impegnata la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Nel periodo compreso tra il 18 e il 23 aprile hanno operato 144 pattuglie in stazione e 58 a bordo treno. Sono stati scortati 102 convogli, con una media di 17 treni al giorno, compresi quelli a lunga percorrenza e notturni. Non sono mancate le operazioni di controllo svolte con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, che, in particolare, hanno interessato le stazioni di Trieste e Gorizia, dove un cittadino italiano è stato pizzicato con piccole quantità di marijuana.

Complessivamente, gli agenti della Polfer hanno identificato 414 persone, di cui 5 sono state denunciate. Particolarmente efficace si è dimostrata la nuova applicazione per gli smartphone che ha permesso di effettuare un maggior numero di controlli grazie alla celere lettura ottica dei documenti elettronici, riducendo il tempo necessario per ogni intervento.