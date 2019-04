Pasquetta con tanti incidenti stradali

Diversi gli incidenti stradali nel pomeriggio di Pasquetta e nella notte, tutti per fortuna senza gravi conseguenze a livello sanitario. A Pozzuolo del Friuli, in via Udine, all'altezza del Night Club Parco delle Rose, una donna che stava pedalando in sella alla sua bici è stata travolta da un'auto ed è rovinata sull'asfalto. È stata trasportata all'ospedale di Udine da un'ambulanza. Non è in pericolo di vita.

A Corno di Rosazzo, in via Forum Julii, incidente per una motociclista veneta caduta dalla sua due ruote. Ha riportato la frattura di una spalla ed è stata portata in ospedale.

Ad Ampezzo un centauro ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato sull'asfalto e successivamente contro il guard rail. Anche lui è stato trasportato all'ospedale, in questo caso al nosocomio di Tolmezzo. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.