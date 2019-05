Passa con il guado in piena, furgone bloccato

Furgone bloccato nel guado di Vivaro. E' accaduto questa mattina nel tratto che separa Vivaro e Rauscedo; il conducente del mezzo ha deciso di 'sfidare la sorte', nonostante il divieto in atto e il livello del Meduna già abbastanza alto. Due partenze dei vigili del fuoco di Maniago più una specializzata in soccorso acquatico di Pordenone sono intervenute per soccorrere il guidatore rimasto bloccato. Nonostante non esistesse una reale minaccia per l'incolumità del malcapitato, è stato necessario l'intervento del nucleo speleo alpino fluviale. Le operazioni si sono concluse positivamente, con il conducente tratto in salvo.

La situazione di Vivaro non è isolata. Si segnalano, infatti, le chiusure degli altri guadi presenti sul Meduna e sul torrente Malina a Premariacco. La transitabilità è interdetta fino a nuovo ordine.

Fvg Strade ha chiuso questa mattina la regionale 22 all'altezza del comune di Clauzetto, a causa di un distacco franoso dal versante che ha interessato la sede stradale. Il tratto in cui si è verificata la frana era oggetto di lavori di consolidamento proprio per uno smottamento precedente. Sul posto sono intervenuti anche gli operai del Comune.

In questa zona piove molto da diverse ore e i pompieri erano intervenuti poco prima del distacco per la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata, proprio nel tratto.