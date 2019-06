Passaggio per i disabili inagibile all'asilo di San Pier d'Isonzo

“Anche il nostro asilo comunale, oltre alla Biblioteca, versa in condizioni inaccettabili”. Con queste parole il consigliere d’opposizione a San Pier d’Isonzo, Michele Fappani, denuncia una nuova problematica, stavolta nell’asilo comunale. “C’è una botola sul passaggio dedicato ai diversamente abili inagibile da ottobre 2018 al punto che risulta pericoloso passarci sopra”, prosegue il capogruppo di San Piero Idee in comune.

“Ci risulta che siano stati inoltrati solleciti da varie persone e che abbiano ricevuto segnalazioni anche dalla stessa scuola, ma eccetto il sopralluogo di ottobre poi il problema non è stato nemmeno affrontato! Grave, gravissimo l’atteggiamento di questa amministrazione che non conosce nemmeno lo stato di conservazione degli immobili comunali” è la pesante accusa mossa dal consigliere.

Per quanto riguarda il piano politico, precisa come “nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione volta a conoscere quando si intende risolvere il problema, se l’immobile è da considerarsi agibile e il motivo per cui nonostante sia un lavoro da pochi soldi nessuno abbia fatto nulla per tutto questo tempo, inoltre, chiederemo come mai la zona palesemente inagibile e parecchio pericolosa sia stata in maniera artigianale isolata solo per la festa di fine anno ma non con le dovute misure da ottobre”.

“I soldi per poter effettuare questi lavori c’erano e bastava impegnare quelli giunti dal governo per la manutenzione di strade ed edifici comunali”, conclude. “Non smettiamo di tutelare gli interessi della comunità con un occhio di riguardo ai nostri piccoli concittadini che sono il futuro di San Pier d’Isonzo”.