Passo Pramollo, centauro si schianta sulla carreggiata

Brutta caduta per un motociclista a Passo Pramollo, in comune di Pontebba, poco dopo le 10. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pontebba, il centauro che faceva parte di un gruppo di turisti tedeschi, probabilmente in Italia per l'Ascensione, ha perso il controllo della moto ed è rovinato sull'asfalto.

E' stato immediatamente soccorso dagli amici, che hanno poi dato l'allarme chiamando il Nue 112; l'uomo è stato poi soccorso dal personale di un'ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova ed è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ha riportato una frattura a una mano e una ferita alla spalla. Inizialmente erano stati allertati anche i vigili del fuoco e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido.