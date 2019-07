Paura nella notte, rapinati due anziani in casa

Terrore nella notte in una casa di Udine dove due o forse tre uomini armati sono penetrati nell'abitazione di una coppia di anziani, dopo aver forzato un infisso. Non è chiaro se i malviventi fossero a conoscenza della presenza dei due pensionati.

Sta di fatto che tra i ladri e gli anziani c'è stato un faccia a faccia. Il marito ha cercato di difendere la moglie, temendo fosse aggredita. I ladri, infatti, avevano in mano un cacciavite, arnese usato probabilmente per forzare la finestra. Alla reazione del pensionato, hanno cercato di scappare e, nel farlo, hanno spinto a terra la donna, che ha riportato delle contusioni.

Per fortuna non è rimasta ferita in maniera grave. Quindi la fuga e, subito dopo, la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della Compagnia di Udine che hanno avviato immediate le indagini per identificare al più presto i responsabili. Sarebbe stati rubati oro e soldi.