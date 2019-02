Incidente in città, in via General Cantore, a Udine, alle 19.40 circa di ieri, venerdì 15 febbraio. Un uomo di 73 anni - L.A. le sue inziali - è stato investito da un'auto Fiat Marea condotta da un 43enne mentre stava attraversando la strada. L'auto, nell'immetersi sulla via da via Tarcento avrebbe urtato l'uomo in fase di attraversamento. In corso gli accertamenti della Polizia Locale di Udine per definire l'esatta dinamica.