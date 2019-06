Pentecoste, weekend di super lavoro per la Polizia locale

E’ stato un fine settimana decisamente impegnativo per le forze dell’ordine, chiamate a ‘contenere’ i festeggiamenti dei giovani austriaci e tedeschi, scesi, come da tradizione, a Lignano per la Pentecoste. Sono stati complessivamente oltre sessanta gli interventi della Polizia locale per musica troppo alta, schiamazzi, eccesso di alcol, problemi in varie strutture alberghiere, sosta vietata e denunce di furto.

Ma il caso più curioso è stato quello che ha visto per protagonisti due giovanissimi salisburghesi che stavano camminando in pieno centro, vicino alla profumeria Formentini, senza abiti; la ragazza, in particolare, era completamente nuda. Sono stati gli agenti, guidati da Alberto Adami, a farli rivestire, interrompendo le loro effusioni in pubblico, che diverse persone stavano immortalando con i telefonini.

Non sono mancati, poi, gli incidenti e i sequestri; nel mirino, in particolare, un locale che vendeva bibite in lattina e in bottiglia di vetro, contravvenendo, quindi, all’ordinanza comunale.