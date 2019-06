Pentecoste a Grado, lunghe code per entrare in spiaggia

Code infinite per parcheggiare ma anche per l’ingresso in spiaggia. Grado ieri è entrata nel caos al primo weekend caldo, sia per le temperature sia per le presenze, grazie anche alla Pentecoste.

La Git - Grado Impianti Turistici quest’anno ha pensato alla sosta dei suoi clienti ampliando l’area alla quale si accede dal settimo ingresso della spiaggia. “Stiamo studiando per il prossimo anno", precisa l’amministratore unico della Git, Alessandro Lovato, "di organizzare meglio l’area per ricavare qualche spazio in più per soddisfare i nostri clienti”.

A proposito di Git e di ingressi, c'è da dire che ieri si sono formate code, specialmente nelle prime ore d’apertura delle casse. "Ma", evidenzia Lovato, "si è tratto delle normali code di giornate di grande affluenza, amplificate da un problema informatico".

Infatti, il sistema “E-beach salti la fila” che prevede la prenotazione via mail o chiamando il numero fisso dal sito della Git, ha visto mancate risposte sia al telefono, con attese dal centralino di oltre 40 minuti, sia all’indirizzo mail.

"Stiamo correndo ai ripari per ripristinare già dal prossimo fine settimana le prenotazioni via internet, comodamente e da casa", conclude Lovato. "Ciò consentirà ovviamente di ridurre notevolmente le code".