Perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato

Incidente, ieri sera, poco dopo le 22, lungo la regionale 252, in comune di Talmassons. Una ragazza pordenonese classe 1996, al volante di una Seat Ibiza, mentre da Palmanova procedeva in direzione Codroipo, all’altezza della rotonda ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita prima contro la rotonda, poi ha abbattuto due cartelli stradali e un palo della luce, per terminare la corsa nel fossato che costeggia l’arteria. Per fortuna, nella carambola la conducente ha riportato ferite lievi.

Sul posto i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.