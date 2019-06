Perde il controllo dell'auto, ferito il guidatore

Brutto incidente lungo l'autostrada A4, all'altezza di Sistiana, in direzione Trieste, intorno alle 12.30. Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Opicina.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Trieste, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. È stato soccorso dalla equipe medica di un'ambulanza e portato in ospedale. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area. Inevitabili i disagi alla circolazione.