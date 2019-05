Un uomo di 66 anni, Gabriele Gobbo, originario di Sacile e residente a Caneva, è morto questa mattina in via Trento a Cordignano, in provincia di Treviso, dopo essere uscito di strada con la sua auto, una Fiat Uno vecchio modello.

L'uomo è finito in un fosso. Inutili i soccorsi sanitari del 118: il pensionato è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco di Vittorio Veneto. All'origine dell'incidente stradale potrebbe esserci stato un malore.