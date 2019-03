Perde il controllo dell'auto, Lancia cappottata a Gemona

Incidente a Gemona del Friuli, in via Dante, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. E' avvenuto alle 17 esatte, in un punto molto trafficato da pedoni e pendolari, a causa di una fuoriuscita autonoma che ha fatto finire una Lancia ruote all'aria.

Ferite fortunatamente leggere per il conducente, un anziano del posto, trasportato dopo le prime cure all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e la radiomobile di Tolmezzo. Non sono stati coinvolte altre persone.