Perde il controllo dell'auto, ragazza in ospedale

Brutto incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.30, in via Casabianca a Lignano Sabbiadoro. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto per rilievi e accertamenti, una giovane ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro la protezione in legno che delimita il marciapiede.

L'impatto è stato molto violento: la vettura è rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore. Dopo l'allarme, sul posto è giunta un'ambulanza che ha soccorso la ragazza, che vive in Veneto, e l'ha trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita.