Perde il controllo dell'auto e si cappotta

Auto fuori strada, nella notte, a Codroipo. Intorno all'una, la vettura si è cappottata, mentre percorreva via Latisana, all'altezza del supermercato Cadoro. Ferita, ma non in modo grave, la donna al volante.

Fortunatamente un altro automobilista di passaggio ha segnalato l'incidente al 112. Sul posto il personale del 118, che ha soccorso la guidatrice, per poi trasportarla in ambulanza al pronto soccorso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Fagagna per rilievi e accertamenti.