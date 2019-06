Pic up in fiamme davanti all'Università a Trieste

Pick-up in fiamme e sede di Fisica evacuata, a Trieste, vicino alla sede centrale dell'ateneo giuliano. E' accaduto questo pomeriggio, intorno alle 16.30, quando da un veicolo è iniziato a fuoriuscire del fumo dal vano motore. A poco sono serviti gli estintori e i tentativi provati dal personale dell'Università di Trieste di spegnere l'incendio. Il veicolo, che durante la combustione è stato spostato di alcuni metri per isolarlo dalle altre vetture posteggiate nelle vicinza, è andato completamente distrutto. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e spento definitivamente le fiamme.



Durante le operazioni, per evitare possibili conseguenze a cose e persone, i pompieri hanno evacuato le aule della facoltà di Fisica e spostato, grazie alla collaborazione della Polizia municipale, alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.



Foto di Stefano Rismondo