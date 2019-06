Piscina al Palamostre senza chiosco

Nessun gelato, toast o bibita ghiacciata con ombrellino per chi cerca refrigerio nelle piscine esterne del Palamostre di Udine. La struttura comunale di via Ampezzo non ha ancora alcun servizio ristorativo attivo, nonostante la stagione già abbondantemente avviata.



L'appalto per la gestione del chiosco, dopo la prima gara andata deserta, è stato vinto da un locale di Udine. I titolari però, subito dopo l'avvio dell'attività, avrebbero ricevuto l'alt dagli uffici comunali in quanto la tenda predisposta per riparare dal sole e dalla pioggia i frigoriferi, non sarebbe idonea a resistere a eventuali raffiche di vento.



Il chiosco non deve essere fisso e chi si aggiudica il bando deve provvedere – a norma di legge – non solo alla sua gestione ma anche all'installazione di una struttura temporanea.



A pochi giorni da luglio, chi va in piscina non può che ristorarsi con le macchinette self-service presenti all'ingresso del polo natatorio, ma solo se munito di spiccioli. Inevitabili le lamentele dei frequentatori della struttura che, lo ricordiamo, chiude tassativamente alle 18.30 con uscita obbligatoria alle 19. Orari, anche questi, che fanno storcere il naso a molti utenti e famiglie, calcolando che la sua attività potrebbe essere prolungata di molto, viste le alte temperature e le lunghe giornate di sole.