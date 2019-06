Polcenigo, al volante ubriaco e senza patente

I carabinieri di Polcenigo hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 27enne di Cavasso Nuovo, pluripregiudicato, che è stato pizzicato in piazza Plebiscito, a Polcenigo, in evidente stato di ebbrezza mentre cercava goffamente di posteggiare la sua auto. L’etilometro segnava un valore pari a 1,40 g/l. Ma i militari non hanno potuto ritirargli la patente, perché non l’aveva mai conseguita. Il veicolo è stato invece sottoposto a fermo amministrativo.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza anche a Caneva, dove un 47enne trevisano è stato fermato dai carabinieri del radiomobile di Sacile. Era alla guida di un’auto, non di sua proprietà, nonostante un valore di alcolemia pari a 2,07 g/l. Patente ritirata e mezzo affidato al legittimo proprietario, giunto sul posto.