Polstrada, raffica di multe nel Friuli Occidentale

La Polizia Stradale di Pordenone e del Distaccamento di Spilimbergo ha intensificato i controlli, in occasione dell’inizio della stagione estiva. Nel mirino degli agenti il tratto dell’A28, la statale 13 Pontebbana, la regionale 177 Cimpello – Sequals, la regionale 251 della Val di Zoldo e la regionale 463 del Tagliamento.

Da inizio luglio, la Polstrada ha comminato 656 multe, tra cui 72 per guida senza cintura e sistemi di ritenuta per bambini, 37 per uso del telefonino, 253 per eccesso di velocità, 52 per mancata revisione del veicolo con 32 fermi amministrativi e sequestri per mancanza di assicurazione e cinque per stato di ebbrezza alcoolica.

Complessivamente, sono state controllate 2.162 persone e 2.075 veicoli. Sono, invece, 1.428 i punti decurtati. Gli agenti hanno soccorso 172 utenti della strada in difficoltà ed effettuato quattro controlli ad attività di vendita di auto usate e officine.