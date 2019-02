Ponte di Amaro a senso alternato: sale la protesta dei residenti

Automobilisti sul piede di guerra per le lunghe attese sulla statale 52, all’ingresso di Amaro; da mesi, infatti, il ponte sul Fella si percorre solo a senso unico alternato. Molti di voi ce lo hanno segnalato. Siamo andati a vedere che problema ha il passaggio e quanto tempo servirà per risolverlo.



Da parecchi mesi il ponte sul Fella, tra Venzone e Amaro, si percorre solo a senso unico alternato, con attese fino a 4 minuti. Questo tipo di transito rallentato, che in molti di voi ci hanno segnalato, è legato a un problema di sicurezza: dopo il crollo del viadotto di Genova, a seguito dei controlli eseguiti da Fvg strade, sono emerse problematicità di carico. Anche un recente collaudo lo ha confermato.

La Regione sta lavorando per ripristinare il transito ma le opere di consolidamento non saranno immediate; gli automobilisti, quindi, devono avere ancora un po’ di pazienza.