Ponte sul Torre, la struttura metallica è più bella, ma cela un’insidia

Il primo lotto stralcio della riqualificazione dell’ex strada provinciale 50 prevede un investimento di 32 milioni di euro. L’opera principale riguarda il nuovo ponte sul torrente Torre, che ha una larghezza pavimentata di 10,50 metri ed è dotato, da un lato, di un marciapiede di 1,45 metri e, dall’altro, di una pista ciclabile di 2,85. Particolarmente curata è l’estetica: l’impalcato è infatti realizzato con una struttura reticolare metallica che contribuisce a esaltarne la trasparenza e con una soletta in cemento armato collaborante che sostiene anche due parapetti laterali a copertura delle barriere di sicurezza in new jersey.

L’intervento prevede, inoltre, l’allargamento in sede del tratto della ex provinciale 50 compreso tra via Remis, in comune di San Vito al Torre, e la ex strada provinciale 2. In tale tratto, oltre all’allargamento a 9,50 metri della sede esistente, è prevista una controstrada a servizio della zona industriale di Nogaredo al Torre, anch’essa dotata di una pista ciclabile. L’intervento è completato con la trasformazione in intersezioni a rotatoria dei 3 incroci attualmente lungo il tratto. Non mancano, poi, opere di mitigazione ambientale e barriere fonoassorbenti. Tutte queste opere hanno proseguito normalmente nel cronoprogramma della Icop e saranno terminate il 7 agosto.