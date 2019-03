Pontebbana, serve la rotonda a Casarsa

La Pontebbana, in alcuni tratti, se non è al collasso poco ci manca. Il traffico, soprattutto pesante che interessa la statale 13 da tempo sta creando malumori tra gli automobilisti e preoccupazioni agli amministratori dei Comuni attraversati, anche in considerazione dei numerosi incidenti, alcuni mortali, avvenuti. Per questo i consiglieri regionali del Friuli Occidentale, di tutti i partiti, hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta Fedriga di compiere con la massima celerità ed urgenza i passi necessari alla definizione di un piano esecutivo finalizzato alla risoluzione delle criticità legate alla viabilità della Pontebbana, a partire dall'eliminazione dell'ultimo incrocio semaforico nel comune di Casarsa della Delizia.



In ballo c’è anche uno studio di fattibilità commissionato dalla Regione che prevede diverse soluzioni per migliorare la viabilità nei punti critici, atte a diminuire il rischio di incidenti, fluidificare il traffico e ridurre l’inquinamento nei pressi dei centri urbani. Azioni già messe in pratica con le realizzazione di alcune rotonde lungo la statele 13. Peccato, sottolineano i consiglieri pordenonesi che lo stesso non sia avvenuto a Casarsa, dove rimane il semaforo.



In quel punto, però, considerando anche l’attraversamento pedonale che collega il centro del paese alla zona della stazione dei treni, non è facile trovare una soluzione. La Regione intanto ha attivato un dialogo con i sindaci per aggiornare lo studio di fattibilità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta, in vista di un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mozione, presentata a dicembre e discussa e approvata oggi, prevede il massimo impegno della Giunta per soddisfare le richieste. Casarsa può incrociare le dita.