Popolare di Vicenza, Gianni Zonin in Aula

Sorpresa, nell’aula bunker di Mestre, dove è in corso il processo per il crack della Popolare di Vicenza, che vede sul banco degli imputati gli ex vertici dell’istituto per aggiotaggio e falso in prospetto.

All’udienza, infatti, questa mattina si è presentato, per la prima volta, anche l’ex presidente della banca, Gianni Zonin che, ai giornalisti, ha detto di augurarsi che “il processo aiuti a far emergere la verità. Abbiamo fatto tanto per i soci e posso assicurare che quanto è successo non è certo colpa del consiglio di amministrazione”.

“La presenza di Zonin in aula è importante, ma ci lasciano basiti le sue dichiarazioni, specie in merito al non sapere nulla”, commenta la presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis, che sta seguendo il processo in corso. “E’ davvero difficile credere che Zonin e gli altri vertici non conoscessero le operazioni, ad esempio quelle baciate, che la Popolare di Vicenza aveva posto in essere. Sicuramente concordiamo sulla necessità di fare emergere la verità, anche se la nostra è agli antipodi rispetto alla sua. Noi abbiamo raccolto tutti gli elementi per confutare la tesi di Zonin e degli altri imputati. Il processo è nella fase istruttoria, quella delle testimonianze, per fare emergere i fatti così come si sono realmente sviluppati. Sarà un percorso lungo e difficile, con la scure della prescrizione… Il Tribunale di Vicenza procede a ritmi serrati, con due/tre udienze a settimana anche per otto ore. L’obiettivo dovrebbe essere quello di chiudere entro il 2020 il primo grado di giudizio, ma poi ci saranno l’appello e la Cassazione”, conclude Puschiasis. “Insomma, noi continuiamo a sperare nella giustizia, ma non ci illudiamo…”.