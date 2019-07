Porcia, assalto al bancomat nella notte

Assalto al bancomat nella notte a Porcia. I malviventi hanno preso di mira l'ufficio postale di via De Pellegrin. Hanno posizionato l'esplosivo e hanno fatto saltare lo sportello Atm. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone con le Volanti e la Squadra Mobile. I malviventi e sono riusciti a fuggire.

Sono in corso le indagini per cercare di identificarli, anche tramite la visione dei nastri della videosorveglianza. I responsabili dell'ufficio stanno eseguendo tutte le verifiche per capire quanto denaro sia stato rubato dalla banda dei malviventi. L'allarme è scattato alle 3 di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i vigilantes del Corpo Vigili Notturni.

Tentato colpo all'ufficio postale a Majano dove l'operatore di Poste italiane ha ricevuto l'allarme. I Carabinieri che sono arrivati poco dopo sul posto hanno visto allontanarsi a tutta velocità una macchina. Lo sportello bancomat era rimasto parzialmente aperto ed era entrato in modalità fuori servizio.