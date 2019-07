Pordenone, altri due locali chiusi

Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la chiusura di altri due locali. Stop per 45 giorni al Bar Marconi, che sorge nell’omonimo viale, e per un mese al Bar Al Cavallino di via Montello, teatro di due gravi episodi, ovvero un'aggressione ai danni di una ragazzina e vendita di alcol a un disabili già in stato di alterazione.

Il Marconi era già stato chiuso per un mese. Ieri, intorno alle 22, è arrivata al 112 la richiesta d’intervento per l’aggressione di una giovanissima. Gli agenti della Volante hanno identificato due giovani, appena 18enni; mentre stavano passeggiando sotto i portici, hanno intercettato un gruppo di avventori del locale che, ubriachi, hanno rivolto alle giovani pesanti apprezzamenti. Una delle due è stata presa a schiaffi e molestata da uno degli uomini presenti. Solo l’amica è corsa in suo aiuto, mentre gli altri avventori non hanno fatto nulla. Gli agenti hanno poi fermato l’autore dell’aggressione, mentre la ragazzina ha formalizzato una denuncia-querela per le molestie e le violenze subite.

Per quanto concerne Al Cavallino, sabato intorno alle 18.30 un 64enne disabile in forte stato di agitazione ha chiesto aiuto al 112. Sul posto gli agenti della Volante sono stati avvicinati da due addetti ai servizi di volontariato, che, un’ora prima, avevano notato il loro assistito, in un evidente stato di ubriachezza, all’interno del Bar. Preoccupati, avevano invitato la titolare del locale, una cittadina cinese, a non somministrare altro alcol, stanti le precarie condizioni fisiche e mentali dell’uomo. Appello che la donna non ha ascoltato e, mezzora dopo, il 64enne era ancora più malconcio; deambulando con l’ausilio della sua stampella, l’uomo è caduto a terra rovinosamente ed è stato soccorso dal personale sanitario.

Il Questore Odorisio sottolinea “come i due gravi episodi verificatisi nel fine settimana all’interno dei due bar siano da ritenersi particolarmente odiosi, in quanto aventi come vittime e sfortunati protagonisti persone appartenenti alle cosiddette fasce maggiormente vulnerabili. Ma questi sono solo alcuni degli episodi che hanno visto impegnate le pattuglie delle Volanti nello scorso fine settimana, sempre riconducibili alla somministrazione eccessiva di alcool. La scorsa notte sono arrivate segnalazioni di un’auto che procedeva zig-zagando e a fari spenti per la città e di una persona in stato di incoscienza etilica. L’invito, quindi, è quello di attenersi al rispetto delle regole di corretta deontologia imprenditoriale e/o commerciale nella gestione dei locali, per garantire la tutela del bene comune e di tutta la collettività”.