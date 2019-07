Pordenone, la Municipale li ferma con la droga

La Polizia Municipale di Pordenone su segnalazione ieri ha individuato in via San Valentino, dietro al capitello, due persone - una 36 enne e un 56enne residenti in città - in possesso di mezzo grammo di cocaina. I due, alla vista degli agenti, avevano cercato di scappare giustificandosi dicendo di voler stare in intimità.

Il controllo ha permesso di ritrovare in una busta lo stupefacente, che apparteneva all’uomo, poi segnalato alla Prefettura come assuntore.

Martedì fermato in auto anche un 38enne di Cordenons che viaggiava con un 22enne di Pordenone. L’uomo in uno zainetto aveva 3 grammi di hashish. Per lui ritiro della patente e segnalazione alla Prefettura.