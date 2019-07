Pordenone, la Polizia passa al setaccio parco Galvani

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante di Pordenone, ha eseguito un'approfondita perlustrazione al parco Galvani. In particolare i poliziotti hanno identificato nove persone che stazionavano nell'area verde. Il gruppo era composto da due cittadini italiani e sette stranieri.

Durante l’operazione, uno dei controllati, un cittadino serbo 23enne, con precedenti per ubriachezza e guida in stato di ebbrezza, ha opposto resistenza, insultando gli agenti e rifiutando di farsi identificare. E' stato, quindi, accompagnato in Questura e indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, il Questore Marco Odorisio ha avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno.

Sempre in mattinata è stata avviata l’istruttoria per il foglio di via obbligatorio nei confronti di un altro componente del gruppo, un 23enne italiano, residente nel Pordenonese, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Sono state approfondite le posizioni dei restanti sei stranieri, per tre dei quali, con permesso di soggiorno scaduto e in fase di rinnovo, il Questore ha disposto il rigetto dell’istanza. La posizione degli altri tre - un richiedente asilo e due con permesso di soggiorno sussidiario - sarà vagliata dall'Ufficio Immigrazione.