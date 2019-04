Pordenone, presa la banda dei furti in villa

Hanno un nome e un volto i componenti della banda dei furti in villa che, tra Friuli occidentale e Veneto, è ritenuta responsabile di 66 colpi. Si tratta di tre cittadini albanesi che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Pordenone.

Da questa mattina, gli agenti stanno eseguendo i provvedimenti restrittivi disposti dall’autorità giudiziaria pordenonese nei confronti dei tre, pluripregiudicati per reati specifici, che potrebbero essere coinvolti anche in altri furti, tutti commessi dal periodo prima di Natale, principalmente nelle Province di Pordenone e Treviso.

Accertati in circa 2 milioni di euro gli illeciti introiti tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni nella disponibilità degli arrestati, pronti a utilizzarle anche nel corso dei loro raid serali e notturni nelle abitazioni. Individuato, inoltre, un flusso di tali beni illeciti trasferiti verso l’Albania, con reinvestimento e riciclaggio in quello Stato.

Restituiti ai legittimi proprietari numerosi gioielli, per un valore di centinaia di migliaia di euro, riconosciuti dalle vittime dei furti, come quelli sottratti durante la commissione dei colpi nelle loro abitazioni.

Le indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per le 10.30 in Questura di Pordenone.