Pordenone, presa la banda delle rapine in villa

E’ in corso dalle prime ore dell’alba una vasta operazione della Polizia di Stato di Pordenone che sta eseguendo arresti e perquisizioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, nei confronti dei componenti, tutti di origine albanese, di una pericolosa banda criminale specializzata in reati predatori in ville e abitazioni del Nord-Est.

Il Tribunale di Pordenone ha disposto gli arresti nei confronti di tre cittadini albanesi, pluripregiudicati, responsabili di 33 furti aggravati in ville e appartamenti, oltre che di altri 70 reati predatori, in fase di riscontro e riconducibili allo stesso gruppo criminale, tutti commessi da prima di Natale, principalmente nelle Province di Pordenone e Treviso.

Circa un milione di euro gli illeciti introiti tra denaro, gioielli, orologi e lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni nella disponibilità degli arrestati, pronti a utilizzarle anche nel corso dei loro raid serali e notturni nelle abitazioni.

Individuato, inoltre, un flusso di beni illeciti trasferiti verso l’Albania, con reinvestimento e riciclaggio in quello Stato.

Le indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone che sta eseguendo le operazioni in collaborazione con le Squadre Mobili di Milano e di Treviso, con il Commissariato di Conegliano Veneto e il concorso delle Unità operative di primo intervento della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 in Questura di Pordenone.