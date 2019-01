Pordenone, sgominata la banda dell’Expert

E’ stato definitivamente chiuso dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone il cerchio delle indagini, a dieci mesi dal colpo avvenuto, nella notte dell’8 marzo 2018, ai danni del negozio della catena ‘Expert’ nel corso del quale i malviventi, dopo aver sfondato la porta con un’auto, avevano rubato 74 confezioni di smartphone, per un valore complessivo di 42mila euro.

Gli ultimi due componenti della banda, attiva tra la Romania e l’Italia, sono stati rintracciati e arrestati, grazie a un mandato internazionale. Si tratta di un 27enne e un 24enne, entrambi rumeni, fermati nel loro Paese. Il gruppo aveva colpito tra Friuli e Veneto: i primi quattro componenti del sodalizio erano stati bloccati, dopo un rocambolesco inseguimento stradale, nella notte del 14 luglio 2018, tra Caorle e Torre di Mosto.

Quella notte, i quattro erano pronti a colpire il punto vendita Expert di Caorle, ma il colpo era stato sventato dai poliziotti, che avevano anche esploso tre colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Due dei quattro erano già stati sottoposti a fermo restrittivo proprio per il colpo al punto vendita ‘Expert – Zanetti’ di Pordenone.

Nei giorni scorsi i due latitanti sono stati estradati in Italia e, dall’aeroporto di Fiumicino, sono stati accompagnati a Rebibbia.