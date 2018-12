Pordenone: sigilli al Bar Grattacielo

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza per 20 giorni al Bar Grattacielo, di viale Libertà 1, nel capoluogo del Friuli Occidentale. Il provvedimento, che s'inserisce nell’attività di prevenzione e sicurezza operata sul territorio cittadino, segue quelli del Rayan Pizza e Kebab, del Queen's Bar, del Bar Commercio, del Bar Tiffany, del Bar Marconi, della Cicheteria al 1843 e del negozio alimentari macelleria.

Questa mattina, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, assieme agli equipaggi della Volante, ha dato esecuzione al provvedimento, disposto alla luce di un'escalation di episodi nel mese di dicembre.

In particolare, la notte di mercoledì 4 dicembre, verso l’una, era arrivata alla Sala Operativa della Questura la segnalazione per una violenta aggressione avvenuta all’interno del Bar. I poliziotti hanno accertato come un 42enne pordenonese, entrato poco prima nel locale, era stato bullizzato dagli stessi gestori e da alcuni avventori, finendo per subire violenze fisiche, proseguite anche fuori dal locale. L'uomo era stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate varie contusioni, guaribili in sei giorni.

Il gestore del bar e suo fratello sono quindi stati denununciati per lesioni in concorso. Sono, inoltre, state accertate altre condotte contro la sicurezza e l’ordine pubblico, motivo per cui il Questore ha disposto lo stop dell'attività.