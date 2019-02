Pordenonese da dieci mesi in carcere nello Sri Lanka

Antonio Consalvo, un giovane di 33 anni di Pordenone, è da circa dieci mesi in un carcere nello Sri Lanka. E' stato arrestato per possesso di marijuana ed è in attesa del processo, in condizioni che sua madre definisce “disumane”. La donna sostiene di avere pochissime informazioni sulle condizioni del figlio e oggi ha lanciato un appello.

“Ho la sensazione che Antonio sia stato abbandonato dalle autorità italiane", ha detto ai quotidiani Il Gazzettino e Il Messaggero Veneto. "Chiedo le istituzioni abbiano maggiore considerazione per la sorte di mio figlio. Non posso fare a meno di notare che per altri italiani arrestati ci sono stati esponenti parlamentari che hanno preso l'iniziativa. Per cui mi rivolgo anche ai politici: chi può mi aiuti a sapere come sta Antonio e a tirarlo fuori da quel carcere”.

La donna ha denunciato anche l’assenza di contatti tra lei e suo figlio, se non attraverso l'ambasciata. “Per due volte li abbiamo sentiti telefonicamente, poi solo via email fino all'ultima comunicazione, quella in cui ci hanno fatto sapere che da giorni non riescono più ad avere notizie di Antonio”.

Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, il pordenonese Luca Ciriani, ha annunciato che presenterà un'interrogazione ai ministri della difesa e degli esteri "per chiedere che si faccia chiarezza. Ciriani ha detto di essere dispiaciuto che "in questi tanti mesi nessuno abbia sollevato la vicenda".