Poste pronte per il Reddito di Cittadinanza

Nonostante le incognite sul numero dei reali beneficiari - c'è chi ipotizza al massimo 46 mila famiglie - anche il Friuli Venezia Giulia è pronto per la partenza del Reddito di Cittadinanza. Ieri, sul sito dell'Inps è apparso il modulo da scaricare e compilare entro il 31 marzo per l'ottenimento del sostegno. Il documento potrà essere preparato e spedito in autonomia, oppure con l'aiuto dei Caf, per poi essere consegnato e inviato tramite Poste Italiane.

Da mercoledì 6 marzo gli uffici postali della regione saranno abilitati ad accogliere la documentazione. Poste, oltre ad apporre manifesti informativi e ad abilitare un ticket eliminacode apposito, ha studiato un piano di comunicazione per agevolare il disbrigo delle pratiche e snellire le code: i potenziali beneficiari sono invitati a presentarsi agli sportelli nei primi 7 giorni rispettando l'ordine alfabetico e già muniti di modulo precompilato, Isee e fotocopie del codice fiscale e carta d'identità.

Nessuna previsione da parte di Poste Italiane sul numero delle pratiche da assolvere. Al momento, infatti, non è ancora certo se l'invio delle domande sarà abilitato anche ai Caf e all'Inps. L'ammontare del reddito potrà variare dai 500 ai 1.330 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare o agli immobili in possesso.

Sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, gli utenti potranno trovare tutte le risposte sui casi specifici.