Pozzuolo, partita finisce in rissa

Brutta pagina di sport sul campo di Zugliano dove ieri si scontravano il Pozzuolo e la Udine Keepfit Club Ga per la 19esima giornata di terza categoria. La partita, infatti, è terminata con un guardalinee ferito in seguito a una testata, l’espulsione del mister della formazione ghanese e l’arrivo dei carabinieri in campo.

Il match si è presentato fin da subito 'caldo', con la presenza di molti supporter della squadra ospite sugli spalti, a fronte di una sparuta rappresentanza locale. La gara è combattuta, ma procede senza grandi sussulti. L’escalation nel secondo tempo quando il segretario del team ospite si sposta dietro alla panchina del Pozzuolo e inizia a insultare pesantemente la formazione locale, con epiteti come ‘Bianchi razzisti’ e l’invito a chiamare Salvini. A quel punto, una decisione del guardialinee locale viene contestata dagli ospiti. I toni esplodono e, oltre a frasi irripetibili, scatta l’aggressione del mister dei ghanesi, Dennis Emmanuel, che si avvicina e colpisce l’uomo con una testata, facendolo rovinare a terra. A quel punto, di calcio c’è ben poco. La gara viene interrotta e il mister espulso. Il guardalinee, medicato, decide di proseguire fino al termine. Al 90’ si chiude sullo 0-0, ma con i Carabinieri nel frattempo arrivati al campo per tentare di placare gli animi. E non è escluso che ci siano ulteriori conseguenze, sopratutto sul fronte disciplinare.

Tanta l’amarezza a Pozzuolo, dove la società lamenta di essere stata accusata senza alcun motivo di razzismo. “Forse gli ospiti sono arrivati qui cercando lo scontro”, commenta il presidente Denni Tion, “ma noi non abbiamo risposto alle provocazioni”. Resta il fatto che sicuramente questa non è stata una bella lezione di sport.