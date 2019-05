Pozzuolo, spunta una nuova discarica abusiva

Sacchi dell'immondizia, inerti, materiale edile, elettrico e addirittura un televisore sono stati abbandonati in una macchia verde presente in via Lavariano, a Sammardenchia, nel Comune di Pozzuolo del Friuli.

Lo scempio, opera di ignoti e segnalato su Facebook da un cittadino, è avvenuto a 4,5 chilometri dal centro comunale destinato alla raccolta rifiuti. Purtroppo non è la prima volta che episodi del genere si verificano nei campi di Pozzuolo. L'ultima volta furono scaricati ruderi e materiali vari nelle campagne tra Zugliano e Carpeneto, ma, dopo la segnalazione di un residente su "Sei di Pozzuolo del Friuli se..", in meno di 24 ore l’amministrazione comunale aveva provveduto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.