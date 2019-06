Precipita nel canalone, escursionista recuperato con l'elicottero

Precipita in un canalone sul monte Scinauz, tra Tarvisio e Pontebba. È rimasto ferito gravemente ma non è in pericolo di vita un escursionista italiano che stava percorrendo un sentiero insieme a un gruppo di 10 amici. Sono stati loro a dare l'allarme chiamando il numero unico di emergenza Nue 112.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario che ha recuperato il ferito con una complessa operazione. L'escursionista poi è stato trasportato in ospedale.

Hanno preso parte all'intervento, che si è concluso poco prima delle 18, il Cnsas di Cave del Predil e i militari del Sagf della Guardia di Finanza di Sella Nevea.