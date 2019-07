Precipita con la moto per 300 metri lungo un sentiero tra Malga Losa e Col Gentile, in Carnia. Il centauro, un turista tedesco di 50 anni, in sella a una moto Honda Dacar, è rimasto miracolosamente illeso.

Sotto choc, spaventato, è stato soccorso dai vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo che hanno recuperato anche la due ruote. L’incidente è accaduto questo pomeriggio. L'uomo stava viaggiando con un gruppo di amici che poi hanno dato l’allarme.