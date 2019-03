Premio Terzani annullato? Scoppia il caso ma è una fake news

In questi giorni è diventato virale un messaggio whatsapp in cui si sostiene che il Premio Terzani non sarebbe stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



Il direttivo dell’Associazione vicino/lontano smentisce quanto affermato da questo testo, peraltro anonimo. Conferma che il festival vicino/lontano e il Premio Terzani avranno luogo a Udine dal 16 al 19 maggio e non ha al momento motivo di dubitare dell’appoggio della Regione Friuli Venezia Giulia, che prosegue – ininterrotto - da 15 anni.



L’equivoco deve essere nato in quanto il progetto legalità, portato avanti da una rete di scuole cittadine - la cui giornata conclusiva viene ospitata da diversi anni all’interno del festival vicino/lontano - quest’anno non è entrato nella graduatoria del bando regionale-progetti speciali. Le scuole coinvolte hanno per questo attivato una iniziativa pubblica di sensibilizzazione e una raccolta fondi per sostenere la propria attività.



Il direttivo dell’Associazione vicino/lontano precisa infine che la mattinata conclusiva del progetto “Il piacere della legalità?” sarà comunque presente, come ogni anno, all’interno del programma del festival.