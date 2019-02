Prende fuoco la friggitrice, incendio a Sagrado

Incendio nella prima serata di ieri, intorno alle 21, a Sagrado, in un locale della zona di Largo Castelvecchio. Per cause in corso di accertamento, nel vano della cucina ha preso fuoco la friggitrice.

Le fiamme e il fumo hanno causato diversi danni alla stanza ma non si sono estesi, per fortuna, alle altre parti del ristorante.

È stato il titolare a dare l'allarme facendo accorrere sul posto i pompieri di Gorizia che hanno domato il rogo. Lo stesso responsabile del locale aveva tentato di spegnere l'incendio da solo. Nessuno è rimasto ferito.