Prende male la discesa e si schianta, grave un ciclista

Incidente in via Osoppo, a San Daniele, poco prima delle 22 di ieri. Vittima un giovane straniero che si trovava in sella a una bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, lungo una discesa, è andato a schiantarsi contro l'inferriata di una casa.

Dopo l'allarme, sul posto è intervenuto il personale medico di un'ambulanza che ha trasportato il ciclista all'ospedale di San Daniele. Il 29enne, che vive in zona, ha riportato una violenta botta al capo, la sospetta frattura dello zigomo e diverse tumefazioni. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.