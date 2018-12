Presa a Cremona la banda del rame

Si arrampicavano sui tralicci e smantellavano chilometri di cavi di rame dell’energia elettrica, provocando black out, con gravi danni economici e difficoltà per aziende e piccoli centri abitati.

I ladri, 10 rom e un italiano, sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Cremona, comandata dal maggiore Rocco Papaleo, in collaborazione con i colleghi di Udine. L’indagine è durata per mesi anche a causa della fuga di alcuni componenti del gruppo criminale in Romania, loro paese di origine, dove si sentivano al sicuro.

Abili nell’organizzare in poche ore razzie sistematiche hanno sottratto, in decine di colpi, centinaia di chilometri di conduttori di rame.

Rientrati a più riprese in Italia hanno messo a segno furti di ogni tipo anche in Friuli. Qui, tra luglio e agosto 2018, hanno rubato veicoli, furgoni e attrezzature di ditte e hanno razziato case a Rivignano, Artegna, Buia, Sedegliano, Codroipo, Bertiolo, Osoppo, Tavagnacco, Aiello del Friuli, Palmanova, Villesse, Tapogliano, Pavia di Udine, Manzano, Cividale del Friuli, Romans d'Isonzo, Dignano, Carpacco, Mortegliano, Flaibano e Coseano.

Non a caso, due destinatari della misura cautelare in carcere sono stati rintracciati e arrestati proprio nel capoluogo friulano.