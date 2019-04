Presa la banda del furto a Villa Opicina. Avevano ferito il vicino di casa

La Polizia di Stato ha arrestato i componenti della banda responsabile del furto in un’abitazione a Villa Opicina che, l’11 gennaio, si era concluso con il ferimento di un vicino di casa, richiamato dai rumori dei ladri.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di risalire a tre albanesi, di 36, 31 e 28 anni, residenti in provincia di Bari, accusati di furto aggravato, tentato omicidio e lesioni gravi, e a un quarto connazionale, residente a Trieste, che ha fornito il supporto logistico per il colpo.

I tre sono stati rintracciati nelle prime ore di questa mattina dagli investigatori della Squadra Mobile giuliana con il supporto operativo dei colleghi di Bari, del Commissariato di Gravina in Puglia e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale. Il basista, un albanese classe 1992, è stato denunciato per favoreggiamento.

A inchiodare la banda è stato un piede di porco, abbandonato sul posto, grazie al quale sono riusciti a risalire ai malviventi, che avevano picchiato con violenza il vicino, che li aveva sorpresi sul fatto, provocandogli anche danni permanenti a una mano.

L’uomo, allertato dai rumori, era uscito di casa, portando con sé una pistola legalmente detenuta. Una volta in giardino, aveva visto un uomo con passamontagna, che aveva iniziato a colpirlo con il piede di porco e, poi, con un cacciavite. Durante la colluttazione il malcapitato aveva anche esploso un colpo, non andato a segno. Richiamato dallo sparo, era arrivato un altro complice che, dopo aver strappato di mano la pistola, l’aveva puntata al petto del vicino, sfruttando l'arma per darsi alla fuga con la refurtiva.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti, nella disponibilità degli indagati, diversi monili e oggetti di provenienza illecita; inoltre, all’interno di un garage, è stato ritrovato un chilo di marijuana.