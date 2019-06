Presi a frugare tra le auto. Cercavano un posto per appartarsi

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato in stato di libertà per concorso in furto aggravato un 28enne di Castelnuovo di Val di Cecina (in provincia di Pisa), cittadino svizzero, con segnalazioni di Polizia, e la sua compagna 29enne, cittadina lettone, entrambi itineranti con attività circense.

I militari hanno accertato che lunedì 3 giugno alle 2.40 circa in via Gramsci ad Aviano, i due giovani si erano introdotti all’interno di alcune auto. Uno dei proprietari ha denunciato la sparizione del proprio portafogli, contenente documenti e denaro per alcune decine di euro. La coppia, sottoposta a perquisizione con esito negativo, si era giustificata riferendo ai militari che stava solo cercando un luogo dove appartarsi per stare in initmità.