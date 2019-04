Prima immagine di un buco nero, emozione anche in Friuli

Per la prima volta è stato fotografato un buco nero. Tanta suspense anche in Friuli per quella che è stata definita la foto del secolo. Tutti, a Remanzacco, sede dell’Afam, si attendevano l’immagine del centro della via Lattea, per poi scoprire, in diretta, trattarsi di un buco nero di un’altra galassia, anche più lontana e misteriosa. È quella del buco nero M 87, al centro della galassia Virgo A (o M87), distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. L’immagine è quella di un rovente disco luminoso, tra il rosso e il giallo, che si piega poi all’interno del buco nero, risucchiata come in un imbuto.



Dopo che nel 2016 le onde gravitazionali hanno dimostrato l'esistenza di questi misteriosi oggetti cosmici, arriva la prima prova diretta e l'immagine che lo testimonia è quella del buco nero M 87, al centro della galassia Virgo A (o M87), distante circa 55 milioni di anni luce. Al risultato, del progetto internazionale Event Horizon Telescope (Eht), l'Italia ha partecipato con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).