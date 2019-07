Principio d'incendio, paura per mamma e tre figli

Intervento dalla Polizia municipale di Pordenone in via General Cantore, ieri, in seguito a un principio d'incendio in un appartamento. Gli agenti, chiamati da un vicino mentre erano di pattuglia, sono accorsi trovandosi di fronte un paio di materassi ormai quasi bruciati e una madre 30enne con tre figli in stato confusionale.

La donna era assieme ai bambini di 8, 6 e 2 anni, due maschi e una femmina. La famiglia era impaurita e in sofferenza anche per il fumo inalato. Subito sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco, i cui rilievi hanno permesso di riscontrare alcune anomalie all’impianto elettrico. Madre e figli, curati al pronto soccorso, stanno bene.