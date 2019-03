Principio d'incendio in un locale di Gonars

È in corso dalle 21 alla trattoria Pola di Ontagnano di Gonars, un intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. I pompieri hanno ricevuto l'allerta dal Nue 112 per un principio d'incendio. Una volta giunti sul posto, si sono portati sulla copertura dell'edificio per domare le fiamme, scoppiate con ogni probabilità da una canna fumaria che parte dal caminetto della sala da pranzo e raggiunge il tetto.

Fondamentale il tempestivo intervento dei pompieri che stanno contendendo il rogo, salvando così l'intero immobile. Sul posto anche i carabinieri. Si sono riuniti diversi cittadini, preoccupati per quanto sta accadendo. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male.